День российской анимации: какие фильмы стоит посмотреть всей семьей

8 апреля отмечается добрый и веселый праздник День российской анимации, именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами" и широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину российского производства. С тех пор отечественная анимация прошла большой путь: сегодня российские мультсериалы не только развлекают, но и помогают детям лучше понимать мир, учат важным жизненным принципам и становятся поводом для семейного разговора. Исполнительный продюсер студии "Клаксон Продакшн" Сергей Морозов рассказал о мультфильмах для разных возрастов, которые будут интересны не только детям, но и родителям.

Для малышей от трех до пяти: яркие эмоции и первые ролевые модели

"Цветняшки" - это один из самых добрых и эмпатичных сериалов, в центре сюжета которого персонажи краски, каждый из которых связан с определенной эмоцией, а с их помощью ребенок учится осознавать собственные переживания: радость, грусть, удивление, сопереживая героям, которые попадают в знакомые ему ситуации.

"Три кота" - это мультфильм о котятах Коржике, Компоте и Карамельке, которые живут в узнаваемом мире, где им приходится иметь дело с обычными бытовыми ситуациями: поход в магазин, игра с друзьями, споры и конфликты, что помогает объяснить, как общаться с окружающими, понимать границы, находить решения и нести за них ответственность.

"Песенки Фортуны" рассказывают о любознательной девочке Фортуне, которая в формате веселых песенок, игр и танцев вместе с друзьями проживает знакомые детям ситуации и объясняет простые правила экологичного поведения: почему нельзя обижать пчел, как сортировать мусор, зачем экономить воду, а музыкальный формат задействует память и внимание, поэтому дети легче усваивают базовые модели.

Дошкольники и первоклашки: обучение через яркий сюжет и юмор

"Мастер Витя и Мотор" - это познавательно-приключенческий сериал о любознательном мальчике Вите и его необычном робопсе Моторе, вместе с которым он разбирается, как устроены разные приборы, машины и механизмы, а мультфильм развивает у детей интерес к технике, логику и понимание того, что любую проблему можно решить вдумчиво и изобретательно.

"Команда Флоры" показывает шестерых героев, которые обладают "силами растений" и используют специальные гаджеты, чтобы спасать природу от последствий загрязнения и безответственного поведения людей, благодаря чему дети узнают, почему важно сортировать отходы, беречь воду и заботиться о планете.

"Бодо Бородо" - это один из самых необычных образовательных проектов, где наивный и харизматичный Бодо изучает язык, слова и явления, часто ошибаясь и попадая в комичные ситуации, а через юмор и абсурд дети развивают креативное мышление и лучше чувствуют язык.

"Лекс и Плу: Космические таксисты" - это захватывающий сериал о приключениях лиса Лекса и енота Плу, которые работают космическими таксистами, а их поездки учат детей находить творческие решения, действовать вместе с командой и оставаться доброжелательными даже в неожиданных ситуациях.

7-10 лет: ценности и нравственные ориентиры

"Чик Чирикино" - это динамичный проект из коротких историй о многодетной воробьиной семье, где герои ежедневно попадают в знакомые бытовые ситуации: школа, домашние дела, прогулки, ссоры и примирения, и в каждой ситуации учатся договариваться и поддерживать друг друга.

"Ум и Хрум" рассказывает о двух друзьях монстриках на необычной Съедобной планете, где все состоит из еды, а через фантазийный мир и юмор мультфильм мягко подводит детей к теме умеренности в еде, осознанного питания и взаимовыручки.

"Приключения Пети и волка" - это сериал о школьнике Пете и его друге Волке, которые расследуют истории, связанные с персонажами сказок и мифов, а сам проект учит задавать вопросы, искать логику в происходящем и понимать причины конфликтов.

Подводя итог, хорошим мультфильмом можно назвать тот, который побуждает к глубоким переживаниям, размышлениям и диалогу, тогда совместный просмотр превращается в особый опыт.