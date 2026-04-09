Вышел сериал «Миниатюрная жена» со звездой «Гордости и предубеждения»

Сегодня на Peacock состоялась премьера сериала «Миниатюрная жена». Все 10 серий уже доступны на Peacock. Один из редких случаев, когда все эпизоды картины доступны в день релиза.

По сюжету биолог-изобретатель случайно уменьшает свою жену и теперь должен быстро найти способ вернуть ей прежний размер. Ситуацию осложняют непростые отношения пары, которым предстоит пройти проверку. Сюжет проекта основан на одноимённом рассказе Мануэля Гонсалеса.

Главные роли исполняют Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение», «Наследники»). Режиссёрами выступили Грег Моттола и Берти Эллвуд.