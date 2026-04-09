Почему фильм с Зендеей и Паттинсоном - совсем не то, чего от него ждешь

Фильм "Вот это драма!" оказался совсем не тем, чего от него ждешь. И в эффекте неожиданности - часть его силы.

Начинается с взаимоотношений двух влюбленных. Пытаешься, как зритель, нащупать в игре двух суперпопулярных актеров химию. И сравнивать - у кого, с кем и когда ее было больше. У Зендеи с Джоном Дэвидом Вашингтоном в фильме "Малькольм и Мари" Сэма Левинсона - такое переиграть сложно. У Зендеи с другим мегараскрученным артистом Тимоти Шаламе в "Дюне". У Роберта Паттинсона в пресловутых "Сумерках" (который уже и упоминать неловко - настолько он впоследствии переиграл себя самого в стремлении освободиться от ярлыка франшизы) с Кристен Стюарт или в "Умри, моя любовь" с Дженифер Лоуренс. Или где-то еще - столько пар эти двое уже переиграли, но вот друг с другом еще не встречались в главных ролях.

Встреча, первое свидание, подготовка к свадьбе... Из этой части фильма больше всего остального цепляет репетиция свадебного танца - как же хорошо двигаются, как стараются...Встречи с любимыми друзьями, в последний раз в холостяцком и девическом статусе... Как вдруг: вот это поворот! Какой неожиданный твист! Кристоффер Боргли - поражает, прежде всего, как автор сценария, а уж потом можно оценивать, какой он режиссер. Он заводит пару на территорию сомнения и возможного недоверия раньше, чем это сделает сама жизнь - большинство уже знает, что такое случается после свадьбы. Рассказывать в деталях - только портить ощущение от предстоящего просмотра фильма (прокат в России с 9 апреля). Однако, если сразу смотреть в корень, то сценарист Боргли внезапно смешивает личное-интимное и... одну из главных проблем Америки. То есть речь как бы идет уже не взаимоотношениях двух любящих друг друга людей, но о взаимодействии страны и каждого гражданина и как это отражается на его личной жизни.

С этой самой минуты фильма Кристоффер Боргли с помощью двух актеров готовит для зрителя абсолютно изысканное авторское киноблюдо, причем оно сродни авторскому парфюму - в том смысле, что пытаешься разгадать ингредиенты, но, как получился такой результат, понять невозможно.

Вот эта "приправа" - из "Меланхолии" Ларса фон Триера. 30 апреля Триеру 70 лет, лучший способ праздновать юбилей - снять и выпустить фильм "Вот это драма!" с таким отсылом к нетленной картине мастера (к слову, в России к дате еще 23 апреля выйдет в повторный прокат хоррор всех времен и народов "Дом, который построил Джек", но это - другой вид оммажа). Вот эти нотки - специально для российского зрителя: да это же "Горько" времен абсолютно другого, начинающего и подающего надежды Жоры Крыжовникова со свадебным переполохом в отдельно взятой семье. Однако неповторимость именно этого блюда-фильма-запаха заключается в тонкой психологии (и поэтому из сценария может получиться отличная пьеса на четверых актеров и еще двух вспомогательных, хотя в фильме их более 50 с учетом массовки).

Как преодолеть все предубеждения и сохранить любовь к родному человеку, когда казалось бы все границы перейдены, все красные черты пересечены... Слышать или быть глухим? Шутить или быть серьезным? Лицемерить-дипломатничать или говорить правду? На полную мощность или наполовину? Уходить из дома или создавать его там, где вы есть? Дом, который построили Чарли и Эмма - так зовут главных героев.

Да, и к слову - в фильме играет дочь Михаила Барышникова - Анна. Ее героиню зовут Сэм и - по изящной задумке сценариста и режиссера - она не может самостоятельно передвигаться. Это автор статьи по привычке приводит "крючок", почему еще на самом деле стоит идти в кино, и что в нем разглядеть. Хотя... на самом деле и "крючки"-то "пришивать" не нужно, и так зритель пойдет в кино - за личным, хотя на самом деле и за гражданским.