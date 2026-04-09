Опубликован новый кадр 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX опубликовал свежий кадр из 13-го сезона антологии «Американская история ужасов». На нём можно увидеть Сару Полсон в образе Корделии.

Новый кадр из 13 сезона «Американской истории ужасов»

© Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Вместе с этим выяснилось, что 13-й сезон станет продолжением третьего сезона, в котором был шабаш ведьм. Как раз в нём Полсон и воплотила образ Корделии.

В продолжении хоррор-антологии сыграют также Ариана Гранде и Эван Питерс. Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. К актёрскому составу присоединились и звёзды предыдущих сезонов знаменитой картины — Сара Полсон, Эмма Робертс и Кэти Бейтс.

«Американская история ужасов» — хоррор-антология, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Премьера 13-го сезона состоится 31 октября 2026 года на стриминговом сервисе Hulu.