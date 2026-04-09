В традиционной программе фестиваля «Святая Анна» представят 125 фильмов

Сегодня, 9 апреля, в Москве - открытие 33-его Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна". 125 картин будут показаны в традиционных программах фестиваля: это основной и международный конкурс и внеконкурсная программа "Фристайл".

© Российская Газета

Откроется фестиваль секцией "Этюды" 9 апреля в 19:00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. В нее вошли 20 короткометражных фильмов (до 12 минут). Остальные показы будут проходить ежедневно на протяжении пяти дней на следующих площадках: кинозал Государственной Третьяковской галереи, кинотеатры "Пионер", "Иллюзион" и "Зотов.Кино".

Экспертами на обсуждении конкурсных показов в этом году стали лауреаты прошлых лет, успешно продолжающие работу в киноиндустрии: режиссеры Антон Мамыкин (Святая Анна-2020), Сергей Овечко (Святая Анна-2022), Юлия Трофимова (Святая Анна-2019) и продюсер Анастасия Акопян (Святая Анна-2012).

В международном конкурсе - 22 картины из 19 стран. Помимо мировых премьер - таких, как "Рай на земле" (Хорватия), "Паста Альфредо" (Иран) и "Под ясным небом" (Индия) - будет предлставлен номинант на французскую кинопремию "Сезар-2026" Поль Кермарек с экспериментальной работой "Ни Бог, ни отец", рассказывающей о взаимодействии человека с искусственным интеллектом. В этом конкурсе также - лауреаты престижного кинофестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране: "Корабль дуралеев" (Ливан) и "Песнь зверей" (Франция), хиты ибероамериканского региона "Малисия" (Колумбия), "Купи-продай" (Аргентина) и "Четыре в ряд" (Португалия). От России представлены два фильма: анимация Свердловской киностудии "Лакрифагия" и работа выпускника ВГИК "Фиджи". Международный конкурс второй год подряд представлен в гибридном формате из игровых, документальных и анимационных фильмов.

Что касается жюри, в команде председателя Джаника Файзиева - кинокритик и режиссер Никита Карцев, оператор Валерий Махмудов, продюсер Елена Быстрова, актер и режиссер Григорий Калинин и режиссер-документалист Сергей Капков. Секцию "Этюды" будет судить отдельное жюри: Алина Герман - журналист и блогер; Кристина Панова - режиссер, выпускница МШК (мастерская Алексея Попогребского и Павла Бардина), лауреат фестиваля "Маяк; Никита Ганькин - звукорежиссер, лауреат премии "Золотой орел" за работу в фильме "Воздух" Алексея Германа-младшего.

Фильмы интернационального конкурса будет оценивать международное жюри: Эрнесто Гонсалес Диас (Мексика) - кинорежиссер, сценарист, монтажер и соучредитель независимой продюсерской компании Mirall Cinema, занимающаяся производством социальных документальных и художественных фильмов; Сухель Банерджи (Индия) - сценарист и режиссер, работающий на стыке игрового и документального кино; Летиция Миклс (Франция) - режиссер, сценарист, кинокритик,

Помимо кинопоказов на фестивале будут и мастер-классы от ведущих специалистов киноиндустрии, открытые к посещению для всех желающих. Площадкой проведения станет павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. 11 апреля в нем состоится мастер-класс режиссера Игоря Волошина ("Повелитель ветра", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Буратино"). Постоянный партнер фестиваля - "Мосфильм", и для участников предусмотрена экскурсия по киноконцерну.

На территории Московской школы кино (МШК) пройдет сессия "Будущие премьеры". Молодые авторы, чьи работы не были отобраны в основной конкурс этого года, представят свои фильмы кураторам фестивалей, поддерживающим дебютантов и другим деятелям киноиндустрии.