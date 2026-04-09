Россияне рассказали об отношении к спойлерам в фильмах

Россияне рассказали о своем отношении к спойлерам в фильмах — в частности, выяснилось, что почти две трети (63 процента) все равно досматривают фильм, даже если его заспойлерили. Это выяснила команда VK Видео.

Почти половина (40 процентов) зрителей не любят, когда им раскрывают сюжетные повороты, 51 процент прекращают обсуждать фильм или сериал, чтобы сохранить интригу. Никогда не сталкивались со спойлерами только 5 процентов аудитории.

Чаще всего негативно реагирует на спойлеры молодежь в возрасте до 24 лет (58 процентов), почти так же — до 34 лет (50 процентов). Нашлись и люди (28 процентов), которые положительно относятся к спойлерам.

Небольшая часть призналась, что часто сами преждевременно раскрывают кому-то сюжет или важные детали фильма или сериала. Еще четверть опрошенных делают это время от времени. Но большинство делали это случайно (хотя 16 процентов — намеренно).

Самый распространенный способ защиты от спойлеров — избегать обсуждений фильма или сериала и прекращать разговоры о сюжете. Часть пользователей намеренно меньше используют соцсети, когда выходит ожидаемый фильм, чтобы сохранить для себя интригу.

Исследование проведено методом онлайн‑опроса с участием более 1100 респондентов.