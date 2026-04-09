Россияне рассказали об отношении к спойлерам в фильмах

Россияне рассказали о своем отношении к спойлерам в фильмах — в частности, выяснилось, что почти две трети (63 процента) все равно досматривают фильм, даже если его заспойлерили. Это выяснила команда VK Видео.

Россияне рассказали об отношении к спойлерам в фильмах
Почти половина (40 процентов) зрителей не любят, когда им раскрывают сюжетные повороты, 51 процент прекращают обсуждать фильм или сериал, чтобы сохранить интригу. Никогда не сталкивались со спойлерами только 5 процентов аудитории.

Чаще всего негативно реагирует на спойлеры молодежь в возрасте до 24 лет (58 процентов), почти так же — до 34 лет (50 процентов). Нашлись и люди (28 процентов), которые положительно относятся к спойлерам.

Небольшая часть призналась, что часто сами преждевременно раскрывают кому-то сюжет или важные детали фильма или сериала. Еще четверть опрошенных делают это время от времени. Но большинство делали это случайно (хотя 16 процентов — намеренно).

Самый распространенный способ защиты от спойлеров — избегать обсуждений фильма или сериала и прекращать разговоры о сюжете. Часть пользователей намеренно меньше используют соцсети, когда выходит ожидаемый фильм, чтобы сохранить для себя интригу.

Исследование проведено методом онлайн‑опроса с участием более 1100 респондентов.