Триллер «Ее личный ад» от режиссёра официально выйдет в России

Компания «Экспонента фильм» объявила, что фильм «Её личный ад» официально выйдет в российском прокате. Дата премьера триллера в России пока неизвестна. Картину впервые продемонстрируют на Каннском фестивале уже в мае.

Сюжет ленты пока неизвестен. Ранее авторы рассказывали, что фильм будет триллером, основанным на оригинальной истории.

Режиссёром «Её личного ада» выступил знаменитый постановщик Николас Виндинг Рефн — автор знаменитых фильмов «Драйв» с Райаном Гослингом и «Неоновый демон» с Эль Фаннинг. Главные роли в проекте сыграли Софи Тэтчер («Шершни»), Дюгрей Скотт («История вечной любви»), Кристин Фросет («За пропастью во ржи») и другие актёры.