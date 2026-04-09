Обнародованы первые кадры мультфильма «Рэй Ганн»

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры мультфильма Ray Gunn («Рэй Ганн»). Дата выхода анимационной картины пока неизвестна.

Действие проекта разворачивается в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

© Кадр мультфильма «Рэй Ганн»

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры. Режиссёром анимационной ленты выступил Брэд Бёрд — автор культовых мультфильмов «Суперсемейка» и «Стальной гигант».