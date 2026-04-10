Появился трейлер драмы о чувствительном осьминоге

Драма "Необычайно умные создания" (Remarkably Bright Creatures), главные роли в которой исполнили Салли Филд ("Форрест Гамп", "Маньяк") и Льюис Пуллман ("Топ Ган: Мэверик", "Громовержцы"), получила полноформатный трейлер.

© Российская Газета

В основу сюжета ленты лег одноименный бестселлер Шелби Ван Пелт о пожилой женщине Тове Болтон, ставшей затворницей после смерти мужа. Почти все свое время она проводит в океанариуме, где ухаживает за удивительными тихоокеанскими существами.

Женщина находит утешение в общении с гигантским осьминогом и замкнутым молодым человеком, что приводит ее к очень важному открытию.

В картине задействованы Альфред Молина, Колм Мини, Джоан Чэнь, Кэти Бейкер, Бет Грант, София Блэк-Д"Элиа и Лора Харрис.

Режиссер и сценарист - Оливия Ньюман ("Первый матч", "Там, где раки поют").

Мировая премьера состоится 8 мая.