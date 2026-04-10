Каким получилось комедийное фэнтези «Жених с Марса»

Если судить по мейнстриму, мы вступили в эру кино, мягко говоря, непритязательного. На экране веселятся - и нам хорошо. Отпускают сомнительные шуточки - мы заранее готовы смеяться. Актрисы не совсем умеют играть - зато симпатичные. Если еще и потанцуют - ноги под креслами сами задергаются в ритмах рока. А то, что происходящее не имеет отношения ни к какой жизни, - это даже приятно: можно отключить мозги и отдаться на волю первичных эмоций.

Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо: не круглые же сутки нам обсуждать актуальное. Тем более что адресовано это не брюзгам-критиканам, а тем, в ком бурлят молодые эмоции и кто готов восхититься любым абсурдом, было бы прикольно.

Смотрим новейший комедийный фэнтези "Жених с Марса". Марсианский принц Срам летит на Землю в поисках суженой. Потому что когда-то эмигрировавшие на Марс племена не могут продолжаться без свежих наследников рода с Земли. Почему там императоры ходят в древнеримских туниках, а принц летит на Землю в колеснице на конской тяге, неловко зависшей в пространстве, нам не скажут, да и не важно: прикольно же!

А вот еще прикол: марсианские ученые полагают, что на Земле все еще эпоха Ивана Грозного, и принц будет изъясняться на гой-еси-сленге стародавних пращуров. Окружающие решат, что он ку-ку, а суженая - ученый археолог Нина (Анастасия Шевчук), - что это восстал из праха сам Александр Македонский. И тогда уже в зале покажется, что ку-ку все персонажи этой диковинной картины. Потому что у любой сюжетной условности есть разумные пределы.

А все дело в том, что фильм не может определить "код" (не рискну писать "художественный"), который нужен для его расшифровки. Сначала это мультик, снятый методом ротоскопирования, потому что в графическом рисунке императорской пары Марса просматриваются артисты Виктор Раков и Ольга Кабо, а принца в пути сопровождает виртуальная помощница типа Алисы. Потом принц сбросит некое марево и окажется просто артистом Малого театра Иваном Трушиным в парадных доспехах и шлеме с плюмажем - пошел, условно говоря, опереточный реализм. Принц примет рыбаков в тельняшках за бояр, чем подтвердит свой нулевой IQ: автор фильма Михаил Шевчук придумал сюжетный ход, но не придумал характеры и диалоги. Какие-то не по-нашему игрушечные хатки с рушниками и цветочками заставляют гадать, на какой именно планете оказался герой. Несообразности громоздятся, их ворох достигает критической точки, и когда Нина сообщит принцу, что ей надоела его велеречивость, хочется ей аплодировать - Срам изъяснялся так фальшиво и приторно, что было не смешно, а стыдно.

Облегчение придет, когда режиссер вырулит на главную жанровую стезю - все ключевые сцены будет снимать как клип, здесь можно оживиться и притопывать. Ключевые сцены - это когда сюжет выходит в зону бреда. Например, зачатие и рождение наследника поданы как шоу с пейнтболом и фейерверком, а в младенце реализуется фэнтези Пушкина насчет "неведомой зверушки". Как она спасет Марс, не объяснят - просто скоропостижно влюбят Нину в Срама, принц скажет речь о том, что нужно радоваться каждому дню, появятся ангелята и все улетят к счастью.

Перед нами малобюджетный стеб с минимумом оформления, но максимумом уверенности в том, что публике зайдет любой сюжетный зигзаг, было бы прикольно. На съемочной площадке царит дух отвязной импровизации в стиле "Камеди клаба", когда любого эффекта можно добиться за два рубля в расчете на снисходительность публики.

Начиная с рискованного имени принца Срам, которое, нам объяснят, есть просто перевернутый Марс. И даже немедленно приходящее на ум словосочетание "стыд и срам" никого не смутит, потому что стыдиться поздно: IQ Срама в кино празднует победу.

И вот когда свыкнешься с этой уверенностью в том, что хорошо подготовленный кино и телевидением пипл схавает любую абсурдятину, она покажется почти обаятельной. Почти знаком новых времен, когда из любого сюжетного тупика есть выход - в рок и рэп. А что? Заводные ритмы исправно заводят, счастливые влюбленные улетают ввысь, и жизнь хороша, и жить хорошо!

У фильма есть еще одно неотразимое достоинство: он длится чуть больше часа.