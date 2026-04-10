Почему съемки на кинозаводе «Москино» напоминают компьютерную игру

Москва - главная съемочная площадка страны. В павильонах кинозавода "Москино" на Рязанском проспекте каждый день аншлаг. Съемочные группы занимают самую высокотехнологичную площадку в городе под свои проекты. Так, в одном из павильонов кинозавода благодаря современным технологиям ожила Москва начала XIX века.

На гигантском экране - московская усадьба. Это поместье стало фоном для всех уличных сцен нового сериала - мелодрамы "История его служанки", рассказывающей о судьбе графа Николая Шереметева и его служанки. Особняк, вазоны, скульптуры, пышный сад - все как на фотографии. Но я что-то не припомню такой усадьбы в окрестностях города, да и за его пределами. Еще секунда и вся картинка оживает, особняк уже можно рассмотреть справа, обойти деревья в саду, оказаться позади главных ворот... Что же это?

"Мы в павильоне виртуального продакшена и смотрим на LED-экраны - это самая большая в России конструкция для виртуального мира. На экране сейчас 1830 год и выдуманная московская усадьба, - рассказал "РГ" Юрий Ярушников, генеральный директор студии XOVP. - Арендовать реальную историческую усадьбу сложно и дорого, да и в кадре может получиться не сразу все хорошо, поэтому мы делаем собирательный образ усадьбы, бальных залов, садов и улиц нужного размера. Нам не нужно арендовать все это или строить декорации. Мы их рисуем сами, удешевляя в пять раз съемки".

Выяснилось, что на экране все-таки не картинка, а интерактивный фон, который меняется вслед за камерой. Эта технология развивается, заменяя традиционные съемки на хромакее, когда актеры снимались на зеленом фоне, а после этого уже на компьютере им дорисовывали декорации и на это уходило много времени.

"Технология значительно ускоряет съемки, а мы успешно конкурируем с голливудскими и британскими студиями", - замечает Ярушников.

На этом экране уже снимали рекламу и полнометражное кино, и вот - сериал.

"Мы в этом плане первопроходцы, - заявил Тимофей Шарипов, ведущий креативный продюсер. - Нас сдерживают только рамки 16-метровой шайбы, внутри которой можно делать абсолютно все".

Шайба - по сути, большая сцена, которая при необходимости может крутиться. На нее ставят декорации - колонны, вазы с цветами и кресла - 10 минут, и экран становится продолжением выдуманного мира.

"Мы даже приглашаем кого-нибудь не из съемочной группы и просим найти границу между реальным и виртуальным миром. Если человек не сразу видит ее, значит, декорация удалась, и мы приступаем к съемкам", - уточняет Константин Королев, арт-директор студии XOVP.

Для актеров работать в таких условиях одно удовольствие. Вместо того чтобы представлять в своей голове зеленую лужайку и щебет птиц, они видят их на экране. А режиссер и оператор вместе с ними видят финальный кадр. Напоследок только остается монтаж всего материала, и фильм готов к выходу в свет.

На экране легко показать, как плывут облака, идет дождь, закат солнца, мерцание свечей и даже живых людей, которые гуляют по Александровскому саду.

"Для сериала мы создали цифровую массовку - 200 человек, которые живут своей жизнью на экране. Сидят на лавочках, приветствуют друг друга, общаются. В реальной жизни их не встретишь. Так мы можем создать кого угодно и одевать их во что угодно", - уточнил Королев.

Управление экраном и сценой происходит по щелчку компьютерной мыши.

"Да и сами съемки напоминают компьютерную игру", - признается Алексей Романовский, оператор виртуального продакшена.

Он знает о чем говорит, ведь до прихода в кино работал программистом и сам создавал компьютерные игры.

Таким образом, на экране можно создать любой мир, например, можно снять фильм про космос, никуда не летая. Придумать и оживить любое место на земле в 3D-формате художники могут за месяц. Но если декорации, например, из кинопарка "Москино" в Троицке после съемок можно использовать для следующих проектов, то с изображениями так пока не получается. Это как произведения искусства - уникальны для каждого фильма.

"По данным исследования британского консалтингового агентства, среди всех виртуальных продакшенов в мире студия XOVP с павильоном на территории кинозавода "Москино" входит в топ-5 по количеству выполненных проектов (более 60). Это самая высокотехнологичная площадка в России, обеспечивающая съемки масштабных фильмов", - отметил руководитель кинозавода "Москино" Георгий Прокопов.

Он добавил, что на кинозавод приезжают и производители из других стран, в числе которых Китай и Индия. До конца года вся территория кинозавода преобразится и станет центром креативных индустрий, где появятся уникальный павильон для подводных съемок, фиджитал-арена для мультиформатных мероприятий и центр технологий и инноваций. Причем эта площадка будет открыта для всех. Уже сейчас в соседних со съемочными павильонах проходят деловые мероприятия и концерты.

Кинозавод "Москино" - часть Московского кинокластера, который развивается в рамках проекта мэра "Москва - город кино", и является центром высокотехнологичного кинопроизводства России. Правительство Москвы поддерживает кинопроизводителей грантами. Всего за год на улицах Москвы и в кинокластере сняли почти 900 проектов - клипов, фильмов и сериалов, или на 38 процентов больше, чем год назад.