Появился первый юбилейный постер фильма «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо

В этом году легендарному фильму Гильермо дель Торо «Лабиринт фавна» исполняется 20 лет. В честь этого картина получила юбилейный постер. Более того, её перевыпустят 9 октября, но где именно картину будут вновь показывать, не уточнили.

Действие происходит в Испании летом 1944 года, в период деятельности франкистов, спустя пять лет после Гражданской войны. Главная героиня — 10-летняя Офелия — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь к отчиму. Девочка, увлечённая волшебными сказками, обнаруживает неподалёку от дома старинный заброшенный лабиринт. Ночью к ней прилетает фея и уводит её в центр лабиринта, где она встречает фавна — древнее магическое существо.

Главные роли исполнили Ивана Бакеро, Сержи Лопес, Марибель Верду, Даг Джонс и Ариадна Хиль.