Дмитрий Бикбаев раскрыл причину возрождения группы «БиС»

Певец Дмитрий Бикбаев, участник возродившейся группы «БиС», признался, что согласился вернуться на сцену в составе коллектива только из-за песен Влада Соколовского. Его слова передает портал Super.

Во время закрытой вечеринки в честь перезапуска группы артист рассказал, почему согласился снова петь дуэтом со своим коллегой Владом Соколовским.

«Пошел только потому, что песни, которые мы исполняем, пишет Влад. Он пишет о дружбе, о любви, о таких ценностях, которые будут всегда востребованы среди массовой аудитории», — сообщил Бикбаев.

Ранее новая супруга певца Влада Соколовского, известного по участию в проекте «Фабрика звезд», Ангелина заявила, что в предыдущих отношениях у него не было химии с партнершей.