Съемки продолжения «Супермена» пройдут с апреля по август

Если верить сайту Production Weekly, на котором появляется актуальная и чаще всего достоверная информация о производственных циклах кинопроектов, съёмки сиквела «Супермена» пройдут с 20 апреля по 21 августа этого года. Это вполне себе вяжется со словами Николаса Холта, который говорил о старте съёмок в апреле.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.