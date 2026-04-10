Завершились съемки сериала «Пустая комната»

Завершены съемки сериала, в котором смешаны жанры драма и детектив с элементами триллера, "Пустая комната" со Светланой Ивановой, Анной Михалковой и Елизаветой Базыкиной в главных ролях. Сериал снимается для онлайн-кинотеатра Okko и сделан при поддержке Института развития Интернета.

© Российская Газета

Главная героиня - Полина (Светлана Иванова). Ей 40 лет, и у нее серьезный диагноз: амнезия. Каждый день Полина заново узнает, что ее дочь Тая (Вера Ожаренкова) пропала без вести. Но мать ведет собственное расследование, а помогает ей дневник. Постепенно она узнает, что близкие не говорят ей всю правду.

Автор сценария - Мария Меленевская, известная по таким фильмам и сериалам, как "AMORE MORE", "Далекие близкие" и "Престиж". Режиссер - Василиса Кузьмина, ее зрители знают по фильму "Ника" о Нике Турбиной. Также в сериале снимались: Леонид Бичевин, Петр Федоров, Валерий Капустин, Александр Фисенко, Риналь Мухаметов и другие.