Состоялась премьера фильма «Кристоферы» от режиссера «11 друзей Оушена»

10 апреля состоялась мировая премьера фильма «Кристоферы». Комедия уже доступна для просмотра в зарубежных кинотеатрах.

Лента рассказывает о сыне и дочери известного художника Джулиана Склара. Он не общается с детьми, из-за чего они начинают претендовать на его картины. Герои нанимают искусствоведа, чтобы тот тайно закончил серию работ художника — картины они продадут после смерти автора, заработав миллионы.

Главную роль исполнил звезда «Людей Икс» и «Властелина колец» Иэн Маккелен. В «Кристоферах» также снялись Микейла Коул («Чёрное зеркало»), Джеймс Корден («Хоть раз в жизни») и другие актёры. Режиссёром выступил Стивен Содерберг — автор знаменитой серии фильмов «11 друзей Оушена».