Драма «Фьорд» со звездой «Сентиментальной ценности» выйдет в России

"Фьорд" (Fjord) - новая драма видного румынского режиссера и сценариста Кристиана Мунджиу ("4 месяца, 3 недели и 2 дня", "Сказки золотого века", "За холмами", "Выпускной") - выйдет в российский прокат. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Русский репортаж".

Главные роли в картине исполнили Себастиан Стэн ("Свежатинка") и замечательная норвежская актриса Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность", "Худший человек на свете"). Ранее они уже снимались вместе в нашумевшем психотриллере Аарона Шимберга "Другой человек" (2024).

Действие ленты разворачивается в небольшой норвежской деревушке, куда приезжает семья из Румынии. Какое-то время переселенцы наслаждаются новой жизнью и общением с соседями, но внезапно их начинают подозревать в жестоком обращении с детьми и начинается сложный судебный процесс.

Премьера "Фьорда" состоится в рамках Каннского фестиваля, фильм вошел в конкурсную программу. Дата старта показов в России пока неизвестна.

Кстати

Себастиан Стэн, с 2011 исполняющий роль Баки Барнса / Зимнего Солдата в фильмах и сериалах Киновселенной Marvel, в 2027 году перейдет в стан "врага" - ему досталась роль Харви Дента / Двуликого во второй части "Бэтмена" Мэтта Ривза, основанной на комиксах DC.