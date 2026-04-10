Объявлена дата премьеры фантастического сериала «Радар»

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Радар». Фантастическое шоу стартует уже 24 апреля. Авторы также представили трейлер проекта.

Сюжет сериала развернётся в 1988 году. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

Главные роли в шоу сыграли Матвей Кулагин («Ритмы мечты»), Георгий Пытьев («Вслух!»), Ростислав Харин («Далёкие близкие») и другие актёры. Режиссёром и автором сценария выступил Константин Смирнов («Жуки»).