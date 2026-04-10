79-й Каннский кинофестиваль откроется 12 мая. В его основном конкурсе участвует новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», снятый в Риге на русском языке в копродукции трех стран – Франции, Германии, Латвии.

За месяц до открытия главного мирового кинофестиваля его дирекция огласила некоторые имена участников и частично фильмы основного конкурса. В Каннах формирование программы идет до последних дней. Некоторые картины спешно доделываются, и нас еще ждут сюрпризы.

Представление официальной программы началось с упоминания Андрея Звягинцева и его фильма «Минотавр». Это уже его четвертая картина российского режиссера в Каннах, появившаяся спустя девять лет после «Нелюбви». В фестивале в прежние годы также участвовали «Левиафан», «Елена», «Изгнание», и каждый из них получал награды.

Артистический директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо заметил, что современная российская жизнь предстанет в новой картине Звягинцева с необычной стороны. При этом он сравнил ее с «Неверной жены» Клода Шаброля.

«Минотавр» - давний замысел, как минимум двое продюсеров брались за этот проект, а потом отказывались от него, но Звягинцев не оставлял надежды. Известно о фильме мало. Андрей Звягинцев не сторонник подробных анонсов перед премьерой.

Известно только то, что его главный герой Глеб, весьма состоятельный человек и успешный бизнесмен, оказался перед сложным выбором. Предстоят большие перемены в компании, которую он возглавляет, связанные с увольнением персонала. А в это время назревает семейная драма. Глеб узнает об измене жены.

Оператором фильма стал Михаил Кричман, с которым Звягинцев работал на всех своих картинах, начиная с «Возвращения». Музыку также написал его постоянный композитор Евгений Гальперин. Главные роли сыграли Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров.

Одна из мировых стриминговых платформ купила «Минотавр» задолго до его мировой премьеры. Он также выйдет в прокат в Великобритании, Германии, Северной и Латинской Америке.

В день объявления программы Андрей Звягинцев выложил видео из кафе, где они с женой Анной заказали яичницу и ждали не только ее приготовления, но и следили за трансляцией объявления участников фестиваля на экране мобильного телефона. Андрей пытается сохранять спокойствие, но его волнение очевидно.

Все-таки он девять лет не снимал после тяжелейшего ковида, поставившего его на грань жизни и смерти. Было долгое лечение в России, затем в Германии, реабилитация во Франции, где он теперь и находится. Какое-то время пришлось передвигаться на костылях, но теперь Андрей самостоятельно ходит.

Звягинцев накануне объявления программы также написал слова, сказанные им ранее, в то время, когда выходил «Левиафан», но отвечающие моменту: