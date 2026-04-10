Об участии в Каннском кинофестивале Андрей Звягинцев узнал во время завтрака в кафе
79-й Каннский кинофестиваль откроется 12 мая. В его основном конкурсе участвует новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», снятый в Риге на русском языке в копродукции трех стран – Франции, Германии, Латвии.
За месяц до открытия главного мирового кинофестиваля его дирекция огласила некоторые имена участников и частично фильмы основного конкурса. В Каннах формирование программы идет до последних дней. Некоторые картины спешно доделываются, и нас еще ждут сюрпризы.
Представление официальной программы началось с упоминания Андрея Звягинцева и его фильма «Минотавр». Это уже его четвертая картина российского режиссера в Каннах, появившаяся спустя девять лет после «Нелюбви». В фестивале в прежние годы также участвовали «Левиафан», «Елена», «Изгнание», и каждый из них получал награды.
Артистический директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо заметил, что современная российская жизнь предстанет в новой картине Звягинцева с необычной стороны. При этом он сравнил ее с «Неверной жены» Клода Шаброля.
«Минотавр» - давний замысел, как минимум двое продюсеров брались за этот проект, а потом отказывались от него, но Звягинцев не оставлял надежды. Известно о фильме мало. Андрей Звягинцев не сторонник подробных анонсов перед премьерой.
Известно только то, что его главный герой Глеб, весьма состоятельный человек и успешный бизнесмен, оказался перед сложным выбором. Предстоят большие перемены в компании, которую он возглавляет, связанные с увольнением персонала. А в это время назревает семейная драма. Глеб узнает об измене жены.
Оператором фильма стал Михаил Кричман, с которым Звягинцев работал на всех своих картинах, начиная с «Возвращения». Музыку также написал его постоянный композитор Евгений Гальперин. Главные роли сыграли Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров.
Одна из мировых стриминговых платформ купила «Минотавр» задолго до его мировой премьеры. Он также выйдет в прокат в Великобритании, Германии, Северной и Латинской Америке.
В день объявления программы Андрей Звягинцев выложил видео из кафе, где они с женой Анной заказали яичницу и ждали не только ее приготовления, но и следили за трансляцией объявления участников фестиваля на экране мобильного телефона. Андрей пытается сохранять спокойствие, но его волнение очевидно.
Все-таки он девять лет не снимал после тяжелейшего ковида, поставившего его на грань жизни и смерти. Было долгое лечение в России, затем в Германии, реабилитация во Франции, где он теперь и находится. Какое-то время пришлось передвигаться на костылях, но теперь Андрей самостоятельно ходит.
Звягинцев накануне объявления программы также написал слова, сказанные им ранее, в то время, когда выходил «Левиафан», но отвечающие моменту:
«Никто не может заранее знать, попадёт ли его фильм в программу престижного фестиваля. Это важно понимать. Было бы очень легкомысленно рассчитывать на это. Отправляя картину на суд отборочной комиссии, ты с трепетом ждёшь: да или нет?! Только вообразите: через их экспертную оценку ежегодно проходит более трёх тысяч фильмов со всего света! А в конкурс отберут всего двадцать!.. Так что выветрите из головы этот миф, будто автор снимает картину «для Каннского фестиваля». Глупее задачи не придумать! Автор может только надеяться, что его работа покажется кому-то важной и ценной».