Расписание выхода второго сезона сериала «Грызня» от Netflix
16 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Грызня». Продолжение расскажет о молодой паре, которая становится свидетелем ссоры между начальником и его женой. Инцидент запускает цепочку интриг и манипуляций в элитном загородном клубе, принадлежащем корейскому миллиардеру. Главные роли исполнили Оскар Айзек («Дюна») и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»).
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу третий сезон, пока неизвестно.
- 1-я серия — 16 апреля
- 2-я серия — 16 апреля
- 3-я серия — 16 апреля
- 4-я серия — 16 апреля
- 5-я серия — 16 апреля
- 6-я серия — 16 апреля
- 7-я серия — 16 апреля
- 8-я серия — 16 апреля