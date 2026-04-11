Стало известно, когда выйдет фильм «Оружейный барон 2»

Кинокомпания Vertical раскрыла дату выхода фильма «Оружейный барон 2» — продолжения криминальной ленты 2005 года с Николасом Кейджем в главной роли. Картина выйдет в мировом прокате в 2027 году. Авторы также представили первый кадр проекта.

© Vertical

Вторая часть вновь расскажет о торговце оружием Юрии Орлове. По сюжету сиквела, главный герой узнаёт, что у него есть сын по имени Антон, который создаёт армию наёмников, чтобы соперничать со своим отцом.

В «Оружейном бароне 2» Николас Кейдж вновь исполнил главную роль. Сына его персонажа сыграл звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард. Режиссёром и сценаристом выступил Эндрю Никкол — автор первой части. Съёмки проекта уже завершились.