Каким получился финал сериала «Пацаны»

На Amazon Prime Video стартовал пятый и последний сезон «Пацанов» — самой, должно быть, острой и откровенной политической сатиры на современном американском телевидении. Как этот сериал завершает грандиозную антигеройскую эпопею, оценивает материал «Ленты.ру».

Страна: США.

Оригинальное название: The Boys.

Жанр: фантастика, приключенческий боевик, комедия, драма.

Шоураннер: Эрик Крипке.

Длительность одной серии: 1 час.

Когда вышел первый сезон: лето 2019 года.

Когда вышел 5-й сезон: 8 апреля 2026 года.

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.6.

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие.

Год прошел с тех пор, как в Соединенных Штатах произошла смена руководства. После того как новый президент Стивен Кэлхун (Дэвид Эндрюс) присягнул на верность лично Хоумлендеру (Энтони Старр), негласно передав последнему все полномочия, Семерка провела в правительстве доселе невиданные чистки, избавившись от всех несогласных с новой властью.

Лучшие дни видали и сами «Пацаны».

Подпольная группировка, противостоящая засилью суперов, то есть людей со сверхспособностями, была разбита практически под ноль. Французик (Томер Капон) и Хьюи (Джек Куэйд) просиживают штаны в так называемом «Лагере свободы», похожем на лагерь для военнопленных из «Большого побега», Солдатик (Дженсен Эклз) лежит в стазисе в жилище Хоумлендера, Старлайт (Эрин Мориарти), объявленная в розыск как экстремистка, скрывается вместе с Кимико (Карен Фукухара). А лидер организации Билли Бутчер (Карл Урбан) загибается от опухолей, вызванных вирусом, который способен убивать суперов и поэтому представляет собой последнюю надежду хоть на какую-то победу.

Эрик Крипке, судя по всему, учел ошибки прошлого и твердо отстоял у продюсеров право завершить свой хит на высокой ноте — в отличие от «Сверхъестественного», после официального ухода шоураннера прожившего еще с десяток сезонов (хотя можно ли назвать это жизнью?). Здесь же на откуп отдана сама франшиза, которую, судя по всему, будут выжимать до последней капли в разнообразных спин-оффах от «Восхождения корпорации Vought» до «Пацанов в Мексике». Так или иначе, у Крипке в руках карт-бланш на завершение самой острой политической сатиры на сегодняшнем телевидении.

А это значит, перед нами зрелище определенно достойное внимания.

«Пацаны» задумывались сценаристом еще в 2016-м, и тогда в основе сюжета лежали идеи о корпоративной жадности и феномене синтеза культа селебрити с политикой. Вскоре, с приходом на пост президента США главного медиаскандалиста страны Дональда Трампа, у Крипке появилась практически безграничная фактура для сюжета. Последние сезоны представляли собой уже неприкрытую пародию на самые свежие события американской политики.

Поэтому в «Пацанах» легко найти параллели с другим культовым сатирическим телепроектом — речь, конечно, о мультсериале «Южный парк». Работа Крипке заимствует у детища Мэтта Стоуна и Трея Паркера не только фирменный сортирный юмор (в новом сезоне легендарные шутки вроде человеческой многоножки и трехметрового пениса дополняет, например, эякулирующий лавой человек-скала), но и практически репортерскую оперативность, с которой сериал реагирует на действительность. В первых же эпизодах последнего сезона успевают высмеять и чистки в американском правительстве, устроенные «Департаментом эффективности» Илона Маска, и массовые депортации, и мемную активность республиканского кабинета в социальных сетях.

Следует отдать сериалу должное и в том, как четко ему удалось предугадать реальность.

Если в четвертом сезоне психопат-Хоумлендер выглядел пародией на Трампа, мягко говоря, экстремальной, то с недавними угрозами американского президента в адрес цивилизаций и стран Ближнего Востока, войной с медиа и формированием, по сути, нового силового ведомства, наводящего жути на американских граждан, разрыв между ними уже не кажется слишком широким. Впрочем, по первым двум эпизодам рано судить о том, насколько политически проницательным вышел последний сезон.

Уже сейчас, однако, видны и огрехи. Как и многие заключительные части популярных сериалов, новые «Пацаны» — зрелище, рассчитанное по большей части на преданных фанатов франшизы. Оно не столько пытается сообщить что-то новое, сколько бегло воспроизводит избранное пройденное. Сюжет пестрит, к примеру, отсылками на события спин-оффа «Поколение "Ви"» (впоследствии в финале ожидается и появление юных суперов из сайд-проекта). Вдобавок Крипке, кажется, агрессивно подмигивает еще и аудитории своего предыдущего хита — недаром в заключительной части к актерскому составу присоединились коллеги Дженсена Эклза по «Сверхъестественному» Джаред Падалеки и Миша Коллинз, и даже в трейлере пятого сезона звучит некогда прославленный в сериале-предшественнике трек Styx — Renegade.

Более того, финал «Пацанов» явно сохранил пороки предыдущих сезонов — драматургия все так же оставляет желать лучшего и держится на экзальтированных расправах над ключевыми персонажами и их бесчисленными последующими воскрешениями, на предательствах и бегствах из одного лагеря в другой, а также на классических твистах «кто здесь тайный супер» или «кто кому отец». Подобные сюжетные ходы, впрочем, не помешали «Пацанам» за четыре предыдущих сезона собрать довольно большую аудиторию — а потому едва ли станут камнем преткновения в долгожданном финале. Да и вообще, достаточно взглянуть на телепродукцию хоть какой страны, чтобы убедиться: оригинальность или стройность драматургии для политических памфлетов — дело в лучшем случае десятое.

Сериал «Пацаны» (The Boys) выходит на платформе Amazon Prime Video с 8 апреля.