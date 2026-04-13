Режиссер считает внедрение ИИ в кино неизбежным процессом

Кинорежиссер и сценарист Владимир Грамматиков в беседе с ТАСС высказался о роли искусственного интеллекта (ИИ) в киноиндустрии. Он призвал коллег осваивать новые технологии и выстраивать с ними диалог. По его мнению, от внедрения технологий ИИ никуда не деться.

© Ferra.ru

Грамматиков отметил, что искусственный интеллект уже активно применяется в кинопроизводстве. Он охватывает практически все этапы создания фильма. Это и разработка идеи, и написание сценария, и съемки, и постпродакшн. Режиссер подчеркнул, что важно, чтобы ИИ работал на человека, а не управлял его замыслами.

При этом Грамматиков добавил, что в современных условиях нужно искать баланс между творческой свободой и задачами отрасли. По его словам, во всем должно быть чувство меры.