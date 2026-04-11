Раскрыты локации шестого сезона сериала «Эмили в Париже»

Издание Variety раскрыло локации для съёмок шестого сезона сериала «Эмили в Париже». Съёмки продолжения популярного романтического шоу начнутся в Греции и Монако.

Таким образом, главная героиня в будущем сезоне посетит новые страны. В издании отметили, что ранее сериал снимали в Риме, Венеции, Сен-Тропе и Межеве. Само производство шестого сезона стартует в мае.

«Эмили в Париже» – об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В пятом сезоне героиня отправилась в Италию. Дата выхода продолжения сериала от стримингового сервиса Netflix пока неизвестна.