Кинематографистов призвали учиться работе с ИИ

Кинорежиссер и сценарист Владимир Грамматиков призвал представителей киноиндустрии осваивать технологии искусственного интеллекта и выстраивать с ними взаимодействие, отметив, что их внедрение является неизбежным. Об этом сообщил он в беседе с ТАСС.

«Я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что я прекрасно понимаю, что искусственный интеллект не спросит разрешения, он войдет. И никто никуда не денется. Я как раз сторонник выстроить диалог с искусственным интеллектом», — сказал Грамматиков.

По его словам, искусственный интеллект уже начинает активно применяться в кинопроизводстве и охватывает практически все этапы создания фильма — от разработки идеи и написания сценария до съемок и постпродакшна.

«Нужно выстраивать диалог, нужно, чтобы он работал на тебя, потому что очень тонкая стенка, когда он будет управлять твоими замыслами», — отметил режиссер.

Он добавил, что в современных условиях важно находить баланс между творческой свободой и задачами отрасли.