В России предложили ввести статус социально значимого фильма

Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов предложил ввести статус социально значимого фильма, что позволит поддержать продвижение таких картин в прокате. Об этом сообщил он в беседе с ТАСС.

© Freepik

«Мы давно говорили о введении специального удостоверения социально значимого фильма. К большому сожалению, эта история осталась пока на уровне идей», — сказал Кудряшов.

По его словам, присвоение такого статуса позволило бы приравнять подобные фильмы к социально значимому продукту и снизить расходы на их продвижение.

«Это помогло бы уменьшить затраты на рекламу и поддержать такие проекты в прокате», — отметил Кудряшов.

Он также напомнил, что инициатива уже обсуждалась на уровне профильных ведомств.