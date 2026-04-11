В России предложили ввести статус социально значимого фильма

Эксперт Кудряшов предложил ввести статус социально значимого фильма
Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов предложил ввести статус социально значимого фильма, что позволит поддержать продвижение таких картин в прокате. Об этом сообщил он в беседе с ТАСС.
«Мы давно говорили о введении специального удостоверения социально значимого фильма. К большому сожалению, эта история осталась пока на уровне идей», — сказал Кудряшов.
По его словам, присвоение такого статуса позволило бы приравнять подобные фильмы к социально значимому продукту и снизить расходы на их продвижение.
«Это помогло бы уменьшить затраты на рекламу и поддержать такие проекты в прокате», — отметил Кудряшов.
Он также напомнил, что инициатива уже обсуждалась на уровне профильных ведомств.
«Она частично поддерживалась Министерством культуры Российской Федерации, ее в каком-то контексте поддерживал Фонд кино. Мы очень надеемся, что все-таки вернутся к этому вопросу», — заключил продюсер.