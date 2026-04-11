Названа дата выхода первого трейлера хоррора «Астрал 6»

Издание DiscussingFilm раскрыло дату выхода первого трейлера фильма «Астрал 6». Согласно данным СМИ, тизер представят уже 13 апреля.

Ролик должны представить во время фестиваля CinemaCon-2026. При этом студия Blumhouse пока официально не сообщала о дате выхода трейлера.

Фильм ужасов «Астрал 6» выйдет в мировом прокате 21 августа. Сюжет картины пока неизвестен. Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Съёмки проекта завершились в ноябре 2025 года. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».