Фильму «Дьявол носит Prada 2» предрекают громкий старт

Издание Deadline поделилось прогнозами насчёт старта фильма «Дьявол носит Prada 2» в прокате США. Продолжение популярной картины 2006 может собрать в первые выходные около $66 млн.

Такой результат окажется успешным стартом для сиквела. В издании также отметили, что сейчас предварительные продажи билетов на картину в два раза превышают показатели другого популярного фильма — драмы «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате 1 мая. Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. К главным ролям во второй части вернулись Мерил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).