В Московском международном кинофестивале примут участие около 200 картин

16 апреля открывается 48-й Московский международный кинофестиваль. Председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев отметил, что программа этого года получилась сильной и разноплановой: в фестивале участвуют около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. География 48-го ММКФ охватывает 43 государства.

В жюри основного конкурса 48-го ММКФ в этом году вошли российский режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, актриса Дарья Екамасова - главная исполнительница фильма "Жила была одна баба", который снимался и в Беларуси, и на Тамбовщине. Председателем жюри стал один из самых ярких и влиятельных кинематографистов Южной Азии Прасанна Витанаге из Шри-Ланка.

Фильмом открытия 48-го ММКФ станет военная картина "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта, снявшего фильм Союзного государства "Брестская крепость". Это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда: в ноябре 1941 года отряд молодых спортсменов-буеристов вышел на еще неокрепший лед Ладоги, чтобы доставить боеприпасы, но их миссия превратилась в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

В основном конкурсе покажут фильм "Отец", действие которого происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой, сибирский охотник Гавриил Собинов, отправляется на фронт добровольцем, узнав, что его сын Семен, молодой лейтенант, пропал без вести. Гавриил намерен громить врага и найти сына, но попадает не на передовую, а в хозвзвод. Он проявляет себя геройски в первом же бою и после учебы в снайперской школе оказывается на переднем крае. Гавриила назначают старшим группы снайперов.

Параллельно развивается история немецкого снайпера Вернера Юленборга, который тоже оказывается на фронте, а его сын Дитрих воюет рядом с ним. Схватка между снайперами-отцами, которых постоянно сводит судьба, неминуема…

Одновременно с 48 ММКФ проходит международный кинофестиваль студенческих фильмов ВГИКа "Святая Анна", где в следующем году по инициативе Парламентской комиссии по культуре Союзного государства будет открыт белорусско-российский курс под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. В рамках "Святой Анны" прошел мастер-класс российского режиссера Игоря Волошина, снявшего новую версию фильма "Буратино", выпущенного "Беларусьфильмом" 50 лет назад. На днях Игорь Волошин посетил "Беларусьфильм" в связи с юбилеем фильма. Над фильмом "Бедуин" Волошин работал с оператором Алексеем Родионовым, снимавшем на "Беларусьфильме" картину "Иди и смотри" Элема Климова. Лента была удостоена высшей награды XIV Московского международного кинофестиваля. Ее посмотрели около 30 миллионов зрителей.

Фильм снимался по "Хатынской повести" белорусского классика Алеся Адамовича в Березинском заповеднике, его действие происходит на территории Беларуси в 1943 году. Согласно данным Мемориального комплекса "Хатынь", фашисты провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций, коренное население уничтожалось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию. Жертвами нацистской политики "выжженной земли" стали 2 230 000 человек. За время Великой Отечественной войны на территории Беларуси фашисты уничтожили около 13 тысяч сел и деревень.

В конкурсе документального кино будет показан фильм "Машенька" Валерии Гай-Германики.

Программе "Свободная мысль" в этом году исполняется 20 лет. В ее рамках будет показан фильм "Глаза Ганы" - американская документальная картина режиссера Бена Праудфута, одного из самых заметных авторов документального кино последних лет, лауреата двух премий "Оскар". И документальный проект Сергея Мирошниченко "Рожденные в СССР".

Последняя работа Вольфганга Беккера "Берлинский герой" станет фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Сюжет картины Беккера рассказывает о Михаэле Хартунге - владельце видеопроката, который в одночасье решает пойти на обман и стать национальным героем. Ему приписали организацию самого крупного массового побега из ГДР, но все тайное рано или поздно становится явным, превращая жизнь героя картины в кошмар. Свой последний фильм Вольфганг Беккер закончил в октябре 2024 года. Режиссера не стало 12 декабря того же года. "Берлинский герой" будет показан 23 апреля сразу же после награждения победителей 48-го Московского международного кинофестиваля.