SHAMAN и Мизулина освятили большой кулич

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и его жена, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина освятили большой кулич и яйца в храме. Соответствующее видео последняя опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — подписала публикацию Екатерина. На записи можно увидеть, как супруги накануне Пасхи отправились в храм с корзиной, в которой лежал большой кулич и яйца в технике декупаж, а также покрашенные в салатовый цвет. Оба остановились на образах в черном цвете, при этом на голове у Екатерины был платок голубого цвета в русском стиле. По дороге в храм супруги держались за руки и смеялись. Во время встречи с поклонниками певец и глава ЛБИ сделали несколько снимков с ними и ответили на их вопросы.

Ранее SHAMAN высказался о планах завести детей в браке с Мизулиной.