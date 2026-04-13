Появился завораживающий постер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Lionsgate опубликовала новый завораживающий постер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Трейлер картины выпустят сегодня вечером.

Новый постер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Лента, как и прошлые картины саги, основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз. «Рассвет жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, которого в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли сыграли Майя Хоук, Джозеф Зада, Джесси Племонс, Эль Фаннинг и другие актёры. Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс. Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

Новая часть знаменитой франшизы официально выйдет в России 19 ноября.