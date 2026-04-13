Фонд кино назвал лидеров отечественной киноиндустрии

Фонд кино определил перечень компаний – лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год. Как сообщается на сайте фонда, в список вошли 10 организаций, проекты которых получают господдержку в приоритетном порядке. Восемь компаний сохранили статус с 2025 года: «Арт пикчерс студия» Фёдора Бондарчука, «ВБД груп», «Дирекция кино», «Кинокомпания «СТВ»», «Студия «Тритэ» Никиты Михалкова», «Централ партнершип», ООО «Водород 2011» и «Профит». Перечень пополнили ООО «ТПО РОК» и ООО «МЕМ», а из прошлогоднего списка исключена компания ООО «ММЕ».

Как сообщается на сайте ведомства, ключевой критерий отбора – зрительская оценка национальных фильмов, то есть количество посещений кинотеатров за последние пять лет. Лидером может стать организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и фондом.

В Минкульте заявили, что российское кино будет больше уделять внимание истории и текущим достижениям.

Подавляющее большинство фильмов, которые получили финансирование из бюджета, полностью провалились в прокате.