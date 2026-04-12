В чем секрет успеха фильма «Твое сердце будет разбито»

В российский кинопрокат 26 марта вышла первая экранизация романа популярной писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Фильм получил смешанные отзывы: целевая аудитория (подростки) осталась в восторге, а вот люди постарше обратили внимание на слабые спецэффекты и сомнительные отношения главных героев. Почему фильм «Твое сердце будет разбито» все же возглавил российский прокат, разбиралась «Вечерняя Москва».

Мнения разделились

По сюжету фильма старшеклассница Полина переехала в новый город вместе с мамой, которая недавно во второй раз вышла замуж. Адаптация к школе прошла тяжело: новых друзей не появилось, а одноклассники начали ее травить. Внезапно на защиту девушки встал главный школьный хулиган по прозвищу Барс. Он предложил Полине свою поддержку в обмен на то, что она будет выполнять все, что он скажет. Поначалу «фиктивный» роман между героями превращается в настоящие чувства, и влюбленным приходится бороться за свои отношения.

Мнения тех, кто посмотрел фильм, разделились. С одной стороны — фанаты творчества Анны Джейн, которые остались в восторге от экранизации, цитировали в кинотеатре фразы из книги и восторженно аплодировали, встречая на экране знакомых героев. Впрочем, среди поклонников были и претензии по поводу того, как развивается повествование картины, а также, как показаны некоторые персонажи.

А вот зрители старше подросткового возраста в большинстве своем не знакомые с книжным оригиналом, фильм раскритиковали. По их словам, сюжет слишком простой, спецэффекты выглядят неестественно, главные герои состоят в абьюзивных отношениях, картина оказалась насыщена различными клише, а в целом фильм оставляет ощущение «постыдного удовольствия». При этом зрители отмечали, что, несмотря на все это, «Твое сердце будет разбито» поднимает важные темы: травлю в школе, сложность взаимоотношений, как у подростков, так и у взрослых, извечную «проблему отцов и детей».

Несмотря на противоречивые отзывы, фильм «Твое сердце будет разбито» показал рекордные сборы. Он вышел в прокат 26 марта, а к 9 апреля сборы картины в России и странах СНГ добрались до внушительной суммы — 600 миллионов рублей.

Картина нашла своего зрителя

Главный редактор портала zoom.film, кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул: хотя отзывы на фильм «Твое сердце будет разбито» неоднозначны, кассу он все же собрал хорошую.

Нельзя сказать, что с этой картиной «все так плохо», потому что у нее совершенно невероятные сборы, и никто этого не ожидал. Если бы зрители на самом деле считали, что с этим фильмом что-то не так, то он сразу бы рухнул в прокате, — считает эксперт.

По его словам, хорошие сборы продолжаются, а это указывает на то, что теперь просмотры ему обеспечивает «сарафанное радио».

Конечно, даже по трейлеру видно, что это кино, мягко говоря, не самого высочайшего качества в плане постановки. Оно какое-то очень упрощенное, пластмассовое. Но при этом зритель его оценивает: есть поклонники и есть хейтеры, и их спор подогревает интерес к картине, — отметил кинокритик. — Так что мы, взрослые зрители, можем говорить: «Это невозможно смотреть, для кого это снято» и так далее. А зритель, которому этот фильм был предназначен, воспринял «Твое сердце будет разбито» именно так, как должен был.

Голубчиков полагает, что история этого фильма станет примером того, как делать подростковое кино, и таких картин станет больше.

За последнее время подобных фильмов было крайне мало. Это первый случай, когда сложились все обстоятельства: популярное произведение, популярная писательница с огромной фан-базой, которая начинала с самиздата, и ее книга получила свое воплощение в кино. Можно не сомневаться, что с такой кассой будет продолжение, тем более что вторая часть книги есть, — заключил кинокритик.

