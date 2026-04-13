Актер Слава Копейкин взялся за рэп

Слава Копейкин бродит по ростовским улицам и явно старается выглядеть в столице российского юга как свой парень. После одной из главных ролей в сериале «Дети перемен» актер снова отправился в прошлое, но на этот раз в ранние нулевые. Именно в этих декорациях он будет играть уличного поэта с большими амбициями.

Поклонники Басты уже начали спорить о том насколько Копейкин похож на звездного рэпера в молодости. Вопрос внешнего сходства для байопика о Басте, возможно, и имеет некоторое значение, но куда больше интригует то, что в итоге попало сценарий. Подробности на этот счет пока не разглашаются, хотя было бы интересно узнать как обошлись сценаристы с теми эпизодами жизни Басты, что сейчас никак не вписываются в новое законодательство.

Известные артисты — весьма интересные персонажи для биографических проектов. Результаты, правда, иногда вызывают вопросы. В сериале «Шаляпин» знаменитый оперный певец был скорее не артистом, от голоса которого у публики перебивало дыхание, а мужчиной явно потерявшимся между двумя своими любимыми женщинами. Легендарные оперные арии, вроде бы, звучали, но в максимально сокращенном виде и, как будто, между прочим.

Лихие девяностые в сериале «Комбинация» превратились скорее в комедию нравов и положений. И группа «Комбинация», о которой шла речь, стала коллективом, втянутым в аферу главного героя — продюсера и авантюриста. При этом кастинг стал одним из достоинств проекта, а некоторые приметы музыкального бизнеса девяностых воссозданы довольно точно.

Создатели сериала «Король и Шут» сумели смешать в одном проекте главы биографии всенародно любимой панк-группы, рок-гимны и мистический триллер о зазеркалье песен Горшка и Князя. И если речь идет о похожести исполнителей главных ролей на тех, кого они воплотили на экране, то актер Константин Плотников похож на Горшка так, что самые впечатлительные поклонники могли вздрогнуть. Менее впечатлительные отметили не очень последовательную, а местами просто блеклую биографическую часть сериала.

Художественный фильм о группе «Руки Вверх!» был щедро нашпигован хитами дуэта, но в остальном получилась скорее картина для детей. Хорошие персонажи (точнее персонаж) положительны до неприличия, а злодеи — злее не придумаешь. По части реконструкции девяностых тоже были сомнения, но если в кадре требовался некий шарж на эпоху, то так и вышло.

С учетом того как в последнее время продюсеры походят к историческому материалу, создатели фильма про Басту, скорее всего, наступят на многие, казалось бы, знакомые грабли. Но уже сейчас можно сказать, что костюмчик сидит: спортивки и пуховики Славе Копейкину очень идут.