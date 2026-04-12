Триллер «На цепи» со Стивеном Грэмом выйдет в онлайн-кинотеатрах России

Стала известна дата выхода фильма «На цепи» в российских онлайн-кинотеатрах. Триллер станет доступен на сервисах «Кинопоиск» и Okko уже 14 апреля.

Картина рассказывает о молодом хулигане Томми, который привык к жизни, полной порока и безнаказанности. После очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощрённых психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.

Главную роль исполнил звезда сериала «Переходный возраст» Стивен Грэм. В фильме таже снялись Андреа Райзборо («Великая»), Кит Ракусен («Белфаст»), Энсон Бун («Гангстерленд») и другие актёры. Режиссёром выступил Ян Комаса («Тело Христово»).