Прошла премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика» с Прилучным

В Москве прошла премьера фильма "Приключения желтого чемоданчика" с Павлом Прилучным в одной из главных ролей. Режиссер фильма - Денис Гуляр, известный по работе над трилогией про Манюню. Его новая работа выходит в прокат 23 апреля.

Фильм посвящен автору одноименной повести Софьи Прокофьевой, которая ушла из жизни 7 мая 2025 года в возрасте 96 лет. Ранее по мотивам этой книги уже снимали кинокартину - советские зрители помнят одноименную музыкальную комедию 1970 года. Как и в случае с первой адаптацией сказки, в съемках современной версии "Приключений желтого чемоданчика" приняла участие Киностудия Горького. К премьере подготовились как гости, так и съемочная команда - и у тех, и у других в руках были желтые чемоданчики.

На ковровой дорожке режиссер современной адаптации Денис Гуляр отметил, что текущая версия - не ремейк в полноценном смысле слова.

"Наш фильм больше построен на самой повести. Мы взяли за основу историю книги. У нас есть определенные отсылки на фильм, но мы не ставили перед собой задачу сделать ремейк. Картина 1970 года сама по себе прекрасна, да и к тому же она отличается по жанру", - рассказал журналистам "РГ" режиссер.

На вопрос о том, почему создатели фильма решили вернуться к сказке Прокофьевой, режиссер ответил, что миру сегодня не хватает ярких мгновений. Он считает, что сказки нужны в любое время, и именно они приносят в нашу жизнь доброту. А сюжетная ветка с новым героем призвана раскрыть темы, которые присутствуют в повести Прокофьевой.

Исполнитель роли мальчика Пети Феодор Кирсанов поделился с корреспондентами "РГ" тем, что в "Приключениях желтого чемоданчика" он проявил себя в новом амплуа.

"Обычно я играю хулиганов или боевых парней, а тут - мальчика, который всего боится. Первое время работать над этой ролью было довольно сложно", - отметил Кирсанов.

На сцене перед показом фильма выступила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева. Она рассказала о том, что немногие повести Софьи Прокофьевой подходят для экранизации, а "Приключения желтого чемоданчика" в этом смысле - исключение. "Это та история, которую мы все хорошо знали и любили еще во времена, когда я была маленькой. Поэтому мы очень рады, что Киностудия имени Горького, которой уже 111 лет, может поделиться этим ярким воспоминанием из нашего детства", - поделилась Слащева.

Затем к микрофону подошел Павел Прилучный - и просто пожелал всем зрителям приятного просмотра.

По сюжету история Пети и Томы - героев повести - теперь разворачивается в современном мире. Необщительный мальчик, боящийся всего, знакомится с девочкой, которая никогда не улыбается. Их родители уверены, что детям нужна помощь чудесного Доктора. Однако тот теряет свой желтый чемоданчик, в котором хранятся магические таблетки...

Новая линия, о которой говорил режиссер, рассказывает о герое Мироне - капризном, жестоком мальчике, к которому даже на день рождения приходят лишь незнакомые ему люди. Его отец, богатый господин Багиров, совсем не уделяет ему время. Мирон узнает про волшебные конфеты Доктора и решает нанять подчиненного отца, чтобы их достать.

Петя и Тома, борясь с трусостью и грустью, пытаются разгадать, как же стюардесса, ветеринар, пилот и Доктор перепутали свои чемоданы. Ситуация усложняется, когда в игру вступает некий Артур, который тоже желает выкрасть заветный желтый чемоданчик. Его сопровождает собачка по кличке Жужа. Героям предстоит выпутаться из той ситуации, в которой они оказались, и помочь им всем может только одно - если они будут действовать сообща.

В фильме также снимались Олег Комаров, Людмила Артемьева, Никита Тарасов, Александр Яцко, Антон Эльдаров, Александр Головин и другие.