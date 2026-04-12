Кинокритик рассказал, какие фильмы посмотреть в день космонавтики

Кинокритик Егор Москвитин посоветовал картины "Первые на Луне", "Черная дыра" и "К звездам" к просмотру в День космонавтики. Рекомендациями он поделился в беседе с ТАСС.

"Советую посмотреть фильм "Первые на Луне" - хулиганское мокьюментари Алексея Федорченко о том, что русские были первыми еще и на Луне. Идею впоследствии стащит американский сериал "Ради всего человечества", Получается, знай наших. "Черная дыра" - хоррор-боевик с Вином Дизелем о том, что даже поднявшись в небо, мы возьмем с собой наши земные грехи. "К звездам" - красивейшая и печальная одиссея астронавта в исполнении Брэда Питта, который ищет встречи с бросившим его отцом. Не только библейская притча, но и психологическая драма о том, что движет каждым из прометеев", - сказал он.

Кроме того, Москвитин отметил картины "Аниара: космическая обитель" и "Человек на Луне".

"Первая - выразительная шведская антиутопия об изгнании человека из Рая, которым все это время была Земля (но мы не замечали). А второй фильм - биография [Нила] Армстронга от режиссера "Ла-Ла Ленда", которая строится на пронзительной гипотезе: в космос астронавт отправился, чтобы преодолеть гравитацию земной трагедии - потери ребенка", - заключил критик.

День космонавтики в России отмечается 12 апреля. В 2026 году в этот день празднуется 65-летняя годовщина первого в истории человечества космического полета. Пионером покорения космоса стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин.