Расписание выхода второго сезона «Криминального прошлого» от Apple
22 апреля стартует второй сезон сериала «Криминальное прошлое». Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. В продолжении им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 10 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Криминальное прошлое»
- 1-я серия — 22 апреля
- 2-я серия — 29 апреля
- 3-я серия — 6 мая
- 4-я серия — 13 мая
- 5-я серия — 20 мая
- 6-я серия — 27 мая
- 7-я серия — 3 июня
- 8-я серия — 10 июня