Анонсирован выход фильма о партизане Минае Шмыреве

Фильм "Батька Минай. Партизанская легенда" производства российской студии "Военфильм" и киностудии "Беларусьфильм" выйдет в прокат осенью 2026 года. Об этом ТАСС рассказал режиссер, продюсер и один из авторов сценария, народный артист РФ Игорь Угольников.

"Картина должна выйти в прокат осенью этого года", - сказал он, уточнив, что сроки релиза пока не окончательны.

По словам Угольникова, в центре сюжета - не только партизанская борьба, но и личная трагедия главного героя.

"История драматичная. Помимо того, что партизанское движение в Белоруссии всегда проходило тяжело, наш центральный персонаж стоял перед страшным выбором", - отметил режиссер.

Он рассказал, что Минай Шмырев, будучи отцом четверых детей и вдовцом, оказался перед жестоким ультиматумом со стороны немецких войск.

"Когда его партизанское движение добивалось серьезных результатов, немцы поставили ему ультиматум: если Шмырев продолжит сражаться, они убьют его четверых взятых в заложники детей. Он продолжил сопротивление, и 14 февраля его детей расстреляли", - сообщил Угольников.

По его словам, сцена, связанная с этой трагедией, стала одной из самых тяжелых в производстве картины.

"Это была самая страшная сцена в картине, которую было очень тяжело снимать. В этот день я вымолил у небес снег, и смена прошла успешно, хотя я очень за нее переживал - это дети, это было тяжело", - добавил режиссер.

О фильме

Режиссер подчеркнул, что проект стал результатом сотрудничества российских и белорусских кинематографистов.

"Я благодарен Фонду кино, который поддержал совместное производство с белорусской стороной, благодарен Министерству культуры Республики Беларусь за поддержку. И самое главное - я очень благодарен нашей уникальной российско-белорусской съемочной группе, которые прожили бок о бок друг с другом и со мной почти год", - заключил он.

Фильм снят при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь.

События разворачиваются в 1941 году на территории оккупированной Белоруссии. Командир партизан Батька Минай (в исполнении народного артиста РФ Алексея Кравченко) наносит удары по немецким частям, срывает снабжение врага и помогает наступающей Красной армии. В ролях, помимо Кравченко, - Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие актеры.