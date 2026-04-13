Сборы мелодрамы «Твое сердце будет разбито» продолжают удивлять

Сборы мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» превысили 700 млн рублей
12 апреля сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» превысили 700 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата мелодрама добилась на 18-й день с момента выхода — премьера состоялась 26 марта. Лента также занимает третье место в российских чартов, уступая фильмам «Вот это драма!» и «Моя собака-Космонавт».
Картина рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.
Главные роли в ленте сыграли Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).