Какой фильм возглавил кинопрокат России за уикенд

«Вот это драма!» возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях стал лидером проката за уикенд. Картина собрала за выходные 171,8 млн рублей.

На втором месте расположилась драма «Твоё сердце будет разбито», которая собрала 108 млн рублей. За ней идут «Моя собака — космонавт» со сборами в 74,2 млн рублей и «Домовёнок Кузя 2», которому удалось собрать 44,3 млн рублей.

Сюжет картины повествует о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Режиссёром и сценаристом «Вот это драма!» выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.