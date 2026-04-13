Стартовал пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые»

13 апреля состоялась премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Семейное шоу уже можно посмотреть на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах — сейчас доступны два эпизода. Всего в продолжение войдёт 20 серий.

© Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START и СТС.

По сюжету пятого сезона Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.

К своим ролям вернулись Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Вита Корниенко и другие актёры.