Какие фильмы Московского кинофестиваля-2026 нельзя пропустить

Через считаные дни откроется Международный Московский кинофестиваль, один из старейших киносмотров мира. В этом году зрители смогут увидеть около двухсот фильмов, из них 19 - мировые премьеры и 96 - премьеры российские. География солидная - 43 страны, лидеры по отобранным фильмам, помимо нашей страны Китай, Республика Корея, Индия и Италия.

Что бросается в глаза из афиши основного конкурса 48-го ММКФ? Главных тем - три: Великая Отечественная война, борьба женщин за счастье и… Римские приключения. Так много столицы Италии в разных ракурсах на ММКФ точно еще не было.

Богатые тоже плачут

Одна из самых ожидаемых премьер - биографическая драма "Анна Маньяни. Неизвестная история". Великую актрису мы видим в день, когда ей вручают "Оскар" за роль в фильме "Татуированная роза". Она проводит ночь в ожидании новостей, бродя по улицам Рима, наполненным воспоминаниями, встречами и голосами прошлого. С ней рядом - Кэрол Леви, которая позже станет ее агентом.

Чем-то лента напоминает "Интервью" Феллини, чем-то "Великую красоту" Соррентино, есть в ней и отголоски "Жизни в розовом цвете" об Эдит Пиаф. Все те же романы, предательства, непрощенные обиды, мучительные вопросы о своем призвании и женской роли в мире. И все та же итальянская фабрика грез - киностудия "Чинечитта", за картонные декорации которой слабонервным лучше свой нос не совать.

Интересно, что фильм сняла и сама же сыграла в нем главную роль другая известная итальянская актриса и красавица Моника Гуэрриторе. Кстати, не чуждая русской культуре - в 16 лет актриса дебютировала в спектакле "Вишневый сад", а худруком постановки был известный театральный режиссер и огромный поклонник Чехова Джорджо Стрелер.

Другая итальянская картина в конкурсе ММКФ - "Покойся с миром", черная комедия режиссеров Алессандро Д'Амбрози и Санты Де Сантис. Журналист Леонардо ведет замкнутую жизнь и зарабатывает тем, что пишет некрологи, оставаясь на расстоянии от чужих судеб и собственных чувств. Но куда уйдешь от судьбы, пусть даже чужой? Внезапно Леонардо сталкивается со странными и уж очень болтливыми призраками, обитающими в Риме, и сам не замечает, как постепенно становится частью их мира. Нет, он не умирает, он просто попадает в город, где прошлое и настоящее - всегда идут нога в ногу…

Крестьяне и монахи

Помимо римских красот нас ждут деревенские пейзажи Испании. В мелодраме "Корова" режиссеров Кристины Фернандес Пинтадо и Мигель Льоренс все закручивается в далеком регионе Эльс-Портс. Здесь живет 67-летняя фермерша Эмпар, которой для спасения собственной фермы очень нужно, чтобы ее последняя корова Тона отелилась. А когда это наконец случается, ветеринар предупреждает - у коровы не все в порядке со здоровьем, ей необходимо тотальное спокойствие. Но разве в деревне спокойно проживешь? Тут что испанское село, что российское - стресс на стрессе и стрессом погоняет. То свет выключат, то соседи дебош устроят… Словом, если хотите понять, что деревня везде деревня, а мир по-прежнему держится на крестьянах, - вам на "Корову".

Еще одна любопытная лента из основного конкурса - "Игра в гуся" (Мексика, Аргентина). Режиссер и сценарист Карла Бадильо. Гусь - прозвище молодой монахини, живущей в провинциальном мексиканском монастыре. Ее мучают и пугают странные видения, нетрудно догадаться какие. В это же самое время над монастырем нависает угроза закрытия, и настоятельница решает отправить молодую монахиню к архиепископу - упросить сохранить обитель. Так начинается странствие Гуся по пыльным дорогам центральной Мексики. А что в дороге самое интересное? Встречи. Судьба (сценарист) сталкивает девушку с паломниками, несущими статую святого, но верящими больше в обряд, чем в смысл. С богатой женщиной, ищущей оправдание своей привилегированной жизни. С военным, мечтающим о передышке...

"Гусь" напоминает "Иду" Павла Павликовского, где молодую послушницу перед пострижением в инокини настоятельница отправляет в безбожный мир. В духовном смысле там все происходит, мягко скажем, не по Евангелию. Но девушка возвращается к Богу.

Сможет ли Гусь развеять свои сомнения о церкви и в своем же призвании? Увидим на ММКФ.

Индийские черничные ночи

Женский вопрос поддерживает и драма обласканной кинофестивалями иранки Хамидрезы Газеми "Небо везде одинаково". У героини есть все, чего только можно желать: большой уютный дом, достаток, красивая одежда, заботливый муж, не жалеющий денег на подарки, добрый, внимательный сын. Но ей чего-то все время хочется, а чего - не знает сама. Вернее знает, но боится признаться - свободы, возможности радоваться каждому дню, быть рядом с любимым человеком… В общем - дилемма… И что же она выберет? И действительно ли небо одинаково везде?

А вот у героини фильма "Страсть" индийского режиссера Фазиля Разака совсем другая жизнь и совсем другие вопросы. Амале и ее маме не хватает денег даже на еду. Пока мама на работе, девушка бесцельно бродит по улицам. И тут - как и принято в индийском кино - встречает коварного Шану. И все же это не совсем Болливуд, скорее лента напоминает поэтичные драмы Вонга Карвая, режиссера гонконгской новой волны. Это он снял кинопоэму "Мои черничные ночи".

Кто знает, возможно, мы становимся свидетелями новой страницы индийского кино…

Ангелы Ладоги

Святая тема для ММКФ - Великая Отечественная война. С тех пор как в 1959 году "Судьба человека" Сергея Бондарчука открыла самый первый официальный Московский фестиваль, отборщики всегда старались найти все самое лучшее, что снято о человеке на войне. В прошлом году ММКФ стартовал с ленты "В списках не значился" Сергея Коротаева. Этот фестиваль откроется фильмом Александра Котта "Ангелы Ладоги" с Тихоном Жизневским, Виктором Добронравовым, Полиной Агуреевой в главных ролях.

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Они должны доставить боеприпасы, но вскоре выясняется, что нужно срочно организовать эвакуацию сирот из детского дома, и они, естественно, идут на этот подвиг. Зрелищно, пронзительно, своевременно. Новый ракурс на столь важную для нашей памяти тему.

"Ангелы Ладоги" сразу же после фестивальных показов отправятся в широкий прокат.

Две другие премьеры о войне, так совпало, исследуют одну тему - отцовскую любовь. В драме "Отец" Павла Иванова (это еще один российский фильм в конкурсе) - опытный сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын числится пропавшим без вести, и уходит добровольцем на фронт. Однако вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов - совсем молодых и неопытных бойцов. В монгольской ленте "Неоткрытое письмо" отец ждет сына, добавившего себе годы, чтобы уйти на фронт. Ждет - живым. Кинопритча, снятая по пьесе народного писателя Монголии Бавуугийна Лхагвасурэна, пожалуй, одна из самых тихих и неспешных в основном конкурсе. Но вряд ли вы сможете от нее оторваться.