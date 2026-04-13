Фильм «Майкл» про Майкла Джексона получит официальный прокат в России

Издание «БК Медиа» сообщило, что фильм «Майкл» про Майкла Джексона всё же получит официальный прокат в России. Он стартует 28 мая. В этот день картину начнут показывать во всех городах страны с профессиональным дубляжом.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».