Что известно о шестом сезоне сериала «Эмили в Париже»

5 января 2026 года Netflix официально продлил сериал «Эмили в Париже» на 6-й сезон. Продление было объявлено вскоре после успешного релиза пятого сезона в конце 2025 года, а выход новых эпизодов ожидается в 2026-2027 годах. В материале «Ленты.ру» вспоминаем, чем закончился 5-й сезон, и размышляем, куда может отправиться неугомонная Эмили на этот раз (спойлер: сюжет может перенестись в Грецию).

«Эмили в Париже»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2020.

Платформа: Netflix.

Страна: США.

Жанры: драма, мелодрама, комедия.

Режиссеры: Эндрю Флеминг, Эрин Эрлих, Питер Лоэр.

Сценаристы: Даррен Стар, Рэйна Моррис, Джо Мерфи.

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Камилль Раза, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Люсьен Лависконт, Уильям Абади, Пол Форман.

Рейтинг на «Кинопоиске» и IMDb: 7.4 и 6.8.

«Эмили в Париже» — американский сериал, разработанный автором «Секса в большом городе» Дарреном Старом для Netflix. По сюжету молодая и амбициозная американка Эмили Купер отправляется в командировку в Париж и устраивается маркетологом во французское отделение компании Savoir, которая работает в сфере предметов роскоши.

Эмили полна энтузиазма и считает, что ее опыт и энергия помогут вывести агентство на новый уровень, но французские коллеги не горят желанием идти навстречу и тем более прислушиваться к ее идеям. Мешают и языковой барьер, и различия в менталитете. Со временем Эмили осваивается, начинает вести блог и заводит новые знакомства — как дружеские, так и романтические.

Реакция на сериал

Кинокритики встретили первый сезон неоднозначно: посетовали на банальные сюжетные линии, нереалистичные диалоги и обстоятельства, в которых оказываются герои, а также на множество клише. По поводу последнего особенно негодовали французы, которым, очевидно, надоело, что их изображают исключительно как снобов в красных беретах, не умеющих работать и интересующихся исключительно любовными похождениями.

Зрителям, тем не менее, сериал понравился — благодаря обаятельным героям, незамысловатой истории и роскошным костюмам (над ними работает французская модельер Мэрилин Фитусси, а ее консультантом выступает Патриция Филд, одевавшая Кэрри, Саманту, Миранду и Шарлотту).

По мнению главы Netflix Теда Сарандоса, важную роль в успешном запуске сыграло то, что проект вышел в разгар пандемии.

«Когда "Эмили" появилась, мир был совсем другим. Мы сидели дома. Мы искали общения и возможности отвлечься от повседневности. И этот сериал стал именно тем, что нужно. Это невероятное шоу Даррена Стара появилось в самый подходящий момент, чтобы напомнить людям, почему они любят Париж, и вдохновило многих мечтать о собственном парижском приключении», — отметил Сарандос, добавив, что его жена Николь — «одна из самых больших поклонниц Эмили».

К «Эмили в Париже» не остались равнодушными даже политики. Когда в сети стали обсуждать, что главная героиня сериала переезжает в Рим, президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсетях, что «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла, и пообещал бороться за ее возвращение. В ответ мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил:

«Дорогой Эммануэль Макрон, не волнуйтесь: Эмили отлично чувствует себя в Риме. Сердцу не прикажешь, давайте позволим ей выбирать».

Дата выхода

Точная дата выхода шестого сезона пока не объявлена, начало съемок запланировано на май 2026 года. Учитывая сроки производства предыдущих сезонов, релиз ожидается в начале 2027 года.

Тизеров и трейлеров у шестого сезона пока нет.

Сюжет

Действие половины пятого сезона прошло в Италии. Эмили переехала туда за новым бойфрендом Марчелло (Эудженио Франческини) и возглавила в Риме локальное подразделение агентства Грато.

В финале героиня получила открытку из Греции. Внимательные зрители увидели в этом прямой намек, и в зарубежных СМИ все чаще обсуждается, что после итальянских приключений в новом сезоне Эмили может отправиться в новую страну.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился 5-й сезон «Эмили в Париже»

В финале сезона Эмили рассталась с Марчелло и стала чаще заезжать в Париж, однако вопрос, вернется ли она туда, остался подвешенным.

В последней серии Эмили встретилась с Габриэлем (Лукас Браво) — ее главным love interest на протяжении всех сезонов. Он сообщил ей, что отправляется в командировку в Грецию, а потом отправил открытку с греческими видами.

По поводу новой локации шоураннер проекта Даррен Стар не подтвердил информацию прямо, однако заметил в интервью изданию Deadline:

«Надеюсь, Эмили согласится на приглашение [переехать в Грецию]. Они с Габриэлем воссоединились приятным образом. Не знаю, куда это их приведет, но, думаю, они определенно останутся в жизни друг друга».

О таком развитии событий прямо говорят и анонсированные локации для съемок — Греция и Монако.

Также в новом сезоне стоит ждать развития сюжетной истории Минди (Эшли Пак) — лучшей подруги Эмили. Напомним, что в предыдущих эпизодах она закрутила роман с Альфи, бывшим парнем Эмили, но рассталась с ним и согласилась выйти замуж за своего бывшего бойфренда Нико, но чувства к Альфи у нее точно остались.

Фанаты Филиппин Леруа-Болье, сыгравшей импульсивную и харизматичную парижанку Сильви Грато, ожидают развития ее персонажа. После событий пятого сезона Сильви приобрела нового бизнес-партнера — принцессу Джейн (Минни Драйвер), но сойдутся ли они в работе, еще предстоит выяснить.

Актерский состав

Что можно сказать наверняка: в шестом сезоне Лили Коллинз вернется к роли Эмили. Также стоит ожидать возвращения Эшли Пак, Лукаса Браво, Филиппин Леруа-Болье, Брюно Гуэри, Люсьена Лависконта, Сэмюэля Арнольда и Пола Формана. Вернется ли Эудженио Франческини к роли Марчелло — пока неизвестно, как и то, найдется ли в новом сезоне место Арно Бинару, сыгравшему мужа Сильви, и его дочери от первого брака Женевьев (Талия Бессон).

Основные персонажи сериала «Эмили в Париже»

Эмили Купер (Лили Коллинз) — 29-летняя девушка, которая переезжает из Чикаго в Париж по работе;

Сильви Грато (Филиппин Леруа-Болье) — начальница Эмили во французском офисе компании Savoir;

Минди Чен (Эшли Пак) — лучшая подруга Эмили во Франции, в прошлом — няня, теперь — начинающая певица, наследница сингапурского бизнес-магната;

Габриэль (Лукас Браво) — сосед и любовный интерес Эмили, работает шеф-поваром в ресторане Chez Lavaux;

Жюльен (Сэмюэл Арнольд) — обаятельный коллега Эмили во французском офисе;

Люк (Брюно Гуэри) — еще один причудливый французский коллега Эмили;

Камилль (Камилль Раза) — подруга Эмили;

Антуан Ламбер (Уильям Абади) — французский клиент Эмили, владелец парфюмерной компании Maison Lavaux;

Альфи (Люсьен Лависконт) — лондонский банкир, еще один любовный интерес Эмили.

Станет ли шестой сезон «Эмили в Париже» последним

Подтвержденной информации на этот счет нет. Исходя из сюжета последних сезонов, можно предположить, что Эмили очень понравилось перемещаться по южным европейским странам. Более того, Даррен Стар неоднократно заявлял, что в истории его героини еще много аспектов, которые ему было бы интересно исследовать. Так что, вероятно, сериал закончится еще не скоро.