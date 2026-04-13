Вышла первая тизер-сцена исторического сериала с Устюговым и Александровой

13 апреля вышла первая тизер-сцена нового исторического сериала "Околоточный", который готовится для онлайн-кинотеатра "Иви" и телеканала НТВ.

События разворачиваются в небольшом городе N, где происходит страшное преступление: убита семья Охапкиных. За дело берется опытный полицейский с военным прошлым, околоточный надзиратель Иван Хватов (Александр Устюгов), еще вчера собиравшийся уйти в отставку. В это же время графиня Ольга Добужинская (Марина Александрова), приехавшая из столицы в родовое гнездо с намерением написать книгу, затевает собственное расследование.

В первой сцене надзиратель Иван Хватов встречается с графиней Добужинской и задерживает ее кучера, который, как выясняется, ранее подвозил жертв. Уже при первой встрече между героями пробегает заметная "искра", но есть ли шанс у простого околоточного добиться расположения потомственной дворянки?

Режиссер сериала - Нурбек Эген. В ролях также Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко, Игорь Хрипунов и другие. Сериал снимается при поддержке Института развития Интернета.