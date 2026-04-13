В Токио состоялась мировая премьера фильма Егора Бероева «Кукла». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Ray of Sun Pictures.

Картину, которая выйдет в российский прокат 30 апреля, лично представили японской публике Бероев и его супруга Анна Панкратова, сыгравшая главную роль. Показ прошел в сотрудничестве с «Российским фестивалем культуры в Японии 2026».

Бероев после премьеры заявил, что фильм оказался удивительно близким японской аудитории. Также он отметил, что Панкратова привлекла особое внимание японской публики.

«Мы никогда не думали, что этот фильм могут показать в Японии, но по цвету, построению кадра, ритму и актёрской работе он оказался очень созвучен японскому восприятию. Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы, которые мне раньше никто не задавал. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было Анне — японцы были поражены её эмоциональным погружением в образ.», — поделился режиссер.

По сюжету «Куклы», главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребёнка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).

Егор Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой после развода с Ксенией Алферовой, о чем стало известно в феврале. Артистка окончила хореографический колледж Геннадия Ледях. Она моложе 48-летнего актера на 27 лет.