«Ограбление в Лос-Анджелесе»: слабые сборы сильного каста

В конце прошлого месяца на стриминговых платформах вышел криминальный боевик "Ограбление в Лос-Анджелесе", провалившийся в прокате настолько, что даже не смог отбить собственный бюджет.

© Российская Газета

Впрочем, история знает немало примеров, когда коммерческая неудача не становилась приговором для фильма. Мы ознакомились с лентой и в этом тексте разберемся, что могло стать причиной слабых кассовых сборов.

История разворачивается вокруг серии дерзких налетов, расследуемых полицией Лос-Анджелеса. Преступления объединяют две примечательные детали: все они происходят неподалеку от живописного шоссе 101, тянущегося вдоль тихоокеанского побережья, и, что куда важнее, обходятся без жертв и раненых.

Дальнейшие подробности могут быть расценены как спойлеры, поэтому ограничимся общей конфигурацией сюжета.

Он строится вокруг своеобразной системы противостояний: среди преступников есть фигура условного "Робин Гуда", действующего по внутреннему кодексу, и откровенные отморозки; на стороне закона - принципиальный полицейский и его коррумпированное руководство. Между ними оказываются зажаты обычные граждане - от честных офисных работяг, годами трудящихся без ощутимой отдачи, до ловких дельцов, умеющих извлекать выгоду из системных перекосов.

В итоге выстраивается сложный шестиугольник, который начинает по-настоящему оживать, когда его участники постепенно меняются ролями и переходят из одного лагеря в другой.

Подобная драматургическая конструкция не сработала бы без убедительной актерской игры - и здесь фильм неожиданно оказывается на высоте.

Несмотря на то что афишный каст в полном составе - Крис Хемсворт, Марк Руффало, Барри Кеоган, Холли Берри - в свое время так или иначе измазался в Marvel, исполнители не выглядят заложниками своих прежних амплуа и демонстрируют вполне живую, органичную работу.

Отдельно стоит отметить, что игра Марка Руффало здесь - без преувеличения шедевр. Даже в те моменты, когда его герой просто молчит в кадре, а камера фиксирует его фирменное выражение лица с отпечатком хронического несварения, это парадоксальным образом усиливает общее впечатление. Его персонажа будто вытащили из классического мрачного нуара и засунули в залитую солнцем Калифорнию, где он чудесным образом не выглядит чужеродно, а контраст даже идет на пользу.

Если бегло взглянуть на биографию самого актера, нетрудно предположить, что значительную часть внутреннего надлома он почерпнул из личного опыта - возможно, именно поэтому образ получился таким убедительным.

Не подводит и техническая сторона. Заметно, что на экшен-сцены не делалась основная ставка, но фильм умело компенсирует это за счет грамотной операторской работы и удачно подобранного музыкального сопровождения. Например, сцена погони лишена "форсажной" изобретательности, но благодаря ритму монтажа и саундтреку выглядит заметно дороже, чем можно было бы ожидать.

Если уж речь снова зашла о деньгах, можно предположить, что финансовый провал проекта во многом связан с дороговизной звездного ансамбля: актеры уже прошли пик своей кассовой притягательности, когда имя само по себе гарантировало зрительский интерес, однако их гонорары по-прежнему остаются на высоком уровне.

В итоге "Ограбление в Лос-Анджелесе" - очень крепкое жанровое кино, своего рода ванильная версия "Драйва" Рефна с Гослингом, точно достойное домашнего одноразового просмотра.

Оценка: 4 из 5.