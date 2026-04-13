В Шотландии начались съемки фильма по Elden Ring от режиссера «Падения империи»

В середине апреля стартовало производство фильма по видеоигре Elden Ring. Съёмки ведутся в Шотландии, где ранее заметили декорации, напоминающие локации из культового проекта.

Будущий фильм станет адаптацией экшена от студии FromSoftware. О чём именно расскажет сюжет картины, неизвестно, однако он наверняка будет опираться на сценарий оригинальной игры. Главные роли в ленте сыграют Кит Коннор («Под огнём»), Кейли Спейни («Падение империи») и Ник Офферман («Одни из нас»).

Режиссёром будущего фильма выступает Алекс Гарленд, постановщик «Падения империи», «Под огнём» и «Программистов». Экранизация Elden Ring выйдет в 2027 году, дистрибьютором выступит студия A24, поэтому есть шанс на официальный релиз картины в России.