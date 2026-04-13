Начались съемки драмы «Как пережить брак» от постановщицы «Комментируй это»

Создатели фильма «Как пережить брак» объявили о старте производства картины. Съёмки ленты займут несколько месяцев, а премьера состоится осенью 2026 года. Точную дату выхода авторы назовут позже.

Сюжет фильма расскажет историю 37-летней Марьяны, которая бо́льшую часть жизни проводит за работой юристом. В отношениях с мужем Дмитрием давно назрел кризис, который только обостряется после подозрения в измене и приезда матери Марьяны, эксцентричной актрисы.

Главные роли в фильме сыграют Евгения Громова («Плейлист волонтёра») и Александр Яценко («Праведник»). Режиссёром картины выступает Юлия Трофимова («Комментируй это»).